Controllo ambientale | Petrella | “Individuiamo associazioni in supporto alla municipale”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrazzanise (Ce) – La Giuntadi Grazzanise con delibera 34 del 22 febbraio 2021 ha approvato un interessante progetto voltosottoscrizione di protocolli d’intesa condi volontariato finalizzati ad offrirePolizia. Il Comune di Grazzanise, promuove e valorizza l’smo, tramite forme di utilizzo delle attività di volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi prestati avvalendosi della possibilità di contrarre con soggetti pubblici e privati accordi di collaborazione. “L’Amministrazione comunale ritiene necessario la stipula di un Protocollo d’Intesa con delledi volontariato che disciplinino i rapporti tra ...

...business e non può andare a gusti perché non dimentichiamo che al di là della missione, ...città o un comune in cui fondare il proprio negozio perché in tal modo si tengono sotto......dell'uomo unitamente a personale della Polizia Provinciale e hanno iniziato ilche ha ...di questo tipo di attività con particolare rilevanza delle infrazioni alla normativae di ...Nell’ambito del controllo, invece, attraverso i sistemi di monitoraggio ... mentre proseguono anche le attività di verifica sotto il profilo ambientale nell’entroterra teramano per le verifica sia in ...La Giunta Municipale di Grazzanise con delibera 34 del 22 febbraio 2021 ha approvato un interessante progetto volto alla sottoscrizione di protocolli d’intesa con associazioni di volontariato finalizz ...