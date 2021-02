Conte capo politico dei 5 Stelle? Il futuro dell’ex premier nel Movimento (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo il Messaggero è fatta: Giuseppe Conte diventerà capo politico del Movimento 5 Stelle. L’ex presidente del Consiglio avrebbe parlato con Beppe Grillo durante un incontro e dato il via libera all’operazione. Che però richiederebbe una modifica dello Statuto M5S: In ogni caso è arrivato il semaforo verde dalla maggioranza dei big. Occorrerà modificare lo statuto o comunque rimodellare il processo che porterà alla governance dei 5, la nuova rivoluzione che ha già avuto l’ok della piattaforma Rousseau. A meno che non si decida di eliminare la nascente struttura per la quale ieri sono arrivate le prime indicazioni riguardo alle candidature. Grillo ormai ha deciso di affidare le chiavi della rifondazione del Movimento all’ex premier che domani terrà la prima lezione ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo il Messaggero è fatta: Giuseppediventeràdel. L’ex presidente del Consiglio avrebbe parlato con Beppe Grillo durante un incontro e dato il via libera all’operazione. Che però richiederebbe una modifica dello Statuto M5S: In ogni caso è arrivato il semaforo verde dalla maggioranza dei big. Occorrerà modificare lo statuto o comunque rimodellare il processo che porterà alla governance dei 5, la nuova rivoluzione che ha già avuto l’ok della piattaforma Rousseau. A meno che non si decida di eliminare la nascente struttura per la quale ieri sono arrivate le prime indicazioni riguardo alle candidature. Grillo ormai ha deciso di affidare le chiavi della rifondazione delall’exche domani terrà la prima lezione ...

