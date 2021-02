Consiglio europeo, i leader Ue difendono la strategia vaccinale. Ma ammettono: «Ora è necessario accelerare» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nonostante i ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino anti-Coronavirus, i leader europei riuniti al Consiglio europeo in videoconferenza rivendicano il successo della campagna vaccinale intrapresa dall’Unione. Stando alla bozza della dichiarazione congiunta, i leader Ue hanno difeso la strategia adottata finora che ha «garantito l’accesso» ai vaccini a tutti i Paesi membri, pur riconoscendo che nonostante questo bisogna «accelerare con urgenza l’autorizzazione, la produzione e la distribuzione, nonché la vaccinazione» stessa. Non ci sono riferimenti espliciti né all’ipotesi di nuovi controlli sui flussi di vaccini o divieti all’esportazione delle dosi verso Paesi extra Ue, né sulla possibilità di forzare le compagnie farmaceutiche – i cui Ceo sono in audizione al ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nonostante i ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino anti-Coronavirus, ieuropei riuniti alin videoconferenza rivendicano il successo della campagnaintrapresa dall’Unione. Stando alla bozza della dichiarazione congiunta, iUe hanno difeso laadottata finora che ha «garantito l’accesso» ai vaccini a tutti i Paesi membri, pur riconoscendo che nonostante questo bisogna «con urgenza l’autorizzazione, la produzione e la distribuzione, nonché la vaccinazione» stessa. Non ci sono riferimenti espliciti né all’ipotesi di nuovi controlli sui flussi di vaccini o divieti all’esportazione delle dosi verso Paesi extra Ue, né sulla possibilità di forzare le compagnie farmaceutiche – i cui Ceo sono in audizione al ...

NotizieGeopolit : Ue. Sassoli al Consiglio europeo, 'Non si può tornare al mondo di prima della pandemia' - patriziodevero : @mcc43_ Sono solo stro@@@te per gli ignoranti che non sanno nulla in merito. Tantomeno che il consiglio europeo si… - MIBrutus : RT @DantiNicola: Apprendo da Casalino che Conte è l'inventore del #RecoveryFund e anche il primo e l'unico in Europa ad averci creduto fin… - enrico_farda : RT @DantiNicola: Apprendo da Casalino che Conte è l'inventore del #RecoveryFund e anche il primo e l'unico in Europa ad averci creduto fin… - alefuschetto : RT @DantiNicola: Apprendo da Casalino che Conte è l'inventore del #RecoveryFund e anche il primo e l'unico in Europa ad averci creduto fin… -