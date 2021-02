Congo | Vittorio Iacovacci non ha sparato I Ros | nel caricatore ancora tutti i proiettili Tre le inchieste

poliziadistato : La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere V… - _Carabinieri_ : 'Luca e Vittorio sono stati strappati dal mondo da una violenza stupida e feroce. Ma amare vale sempre la pena. Tut… - luigidimaio : ?? Per Luca e Vittorio non risparmieremo alcuno sforzo. Vittime del vile agguato in Congo che ha stroncato le loro g… - EnzaSorti : RT @BimbiMeb: Vorrei ricordare Mustapha Milambo, l’autista di Luca Attanasio ucciso insieme all’ambasciatore italiano e al carabiniere Vitt… - spe1977 : RT @poliziadistato: La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere Vitto… -

Ultime Notizie dalla rete : Congo Vittorio

Avvenire

... avvolti nel tricolore, i feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniereIacovacci , uccisi in un agguato nella Repubblica democratica dellunedì 21 febbraio, sono stati ...... Mario Draghi , e ha espresso le sue condoglianze per l'attaco inin cui hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniereIacovacci e il loro autista Mustapha ...Il reporter lavora per la testata Congo Check, per la quale ha già visitato più volte la zona dell’imboscata – non lontana da Goma – dove sono rimasti uccisi il diplomatico Luca Attanasio, il ...Cordoglio per la morte in Congo del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’ambasciatore Luca Attanasio, dichiara il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Vittorio Costantini, il vile atten ...