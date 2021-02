Confindustria Salerno | Antonio Ferraioli eletto presidente

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 febbraio 2021)e amministratore delegato de La Doria spa, gruppo italiano leader nel settore delle conserve alimentari vegetali,è il nuovodiper il quadriennio 2021-2025,all’unanimità. “Ringrazio i soci per la fiducia riposta in me e nella squadra che mi affiancherà – ha detto il neo-. Raccolgo il testimone per guidare l’Associazione con grande senso di responsabilità. Non è solo il momento che viviamo a rendere arduo questo compito ma il contesto generale in cui, da sempre, si muove chi fa impresa”. “L’azienda – ha spiegato – è una comunità, un insieme di persone: azionisti, dipendenti, fornitori, clienti che hanno obiettivi comuni e che partecipano ad un processo condiviso ...