Confindustria Caserta, trasparenza nelle procedure di gara: l'Ance incontra il sindaco di Casal di Principe (Di giovedì 25 febbraio 2021) Adottare tutti gli strumenti necessari per garantire la trasparenza delle procedure di gara: è questa la richiesta partita dall'Ance (Associazione Costruttori Edili) Caserta attraverso una missiva inviata a tutti i sindaci della provincia. Questa esigenza nasce a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, che prevede l'introduzione di alcune norme che consentono di adottare, per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro, una procedura negoziata attraverso inviti, in luogo di un ordinario pubblico incanto. Una misura che si pone l'obiettivo di accelerare i tempi burocratici. A tal proposito, l'Ance Nazionale ha denunciato come l'applicazione di tali procedure senza implementare i criteri di invito e ...

