Confindustria Campania | la Piccola Industria presenta il “Rapporto PMI Campania”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 99,4% delle imprese campane è rapto da piccole e medie imprese. Il 55% degli addetti nella regione è occupato nelle microimprese, ovvero aziende con meno di dieci dipendenti, il 24% in quelle fra 10 e 49 addetti, e il restante 21% nelle aziende con più di 50 dipendenti. Il PIL campano contribuisce per il 16,12% a quello nazionale mentre le importanti performance registrate in termini di export collocano laall’ottavo posto nella classifica delle regioni italiane. Sono alcuni dei dati contenuti nella fotografia del sistema produttivo regionale scattata dalladinel “PMI”, studio che nel programma del ...