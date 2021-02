Concorso per 250 assunzioni di collaboratori scolastici, scadenza 29 marzo. Bando Trento (Di giovedì 25 febbraio 2021) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 250 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di collaboratore scolastico - categoria A, nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021)straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 250 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di collaboratore scolastico - categoria A, nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma diL'articolo .

