Concorso fotografico "L'Assenza", primo premio ad Anna Dormio con l'opera Ravennati (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dieci fotografi in mostra e un tema come "L'Assenza" che ha segnato il 2020 in tutti gli ambiti. Si è conclusa la rassegna "Cultura e integrazione", kermesse giunta alla terza edizione e organizzata dall'associazione culturale Parti Solutions, con il contributo della Regione Campania e il patrocinio dell'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Nonostante le difficoltà organizzative legate all'emergenza pandemica, come ogni anno accanto alla rassegna si è sviluppato anche il Concorso fotografico che ha avuto come tema, appunto, "L'Assenza". Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Anna Dormio, che ha vinto un buono del valore di 500 euro spendibile in materiale fotografico presso un centro convenzionato.

