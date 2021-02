Con la difesa a tre il Napoli ha giocato malissimo (contro l’Atalanta). Non c’è motivo per bissare (Di giovedì 25 febbraio 2021) Col passare delle ore, l’ipotesi per cui il Napoli stasera contro il Granada giocherà con la difesa a tre si fa sempre più consistente. E non sono ben chiare le ragioni che potrebbero condurre alla scelta di quest’assetto. Innanzitutto perché l’ultima volta che gli azzurri si sono schierati così dal primo minuto, hanno fornito una delle peggiori prove stagionali: lo 0-0 interno con l’Atalanta nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, in cui la squadra oltre a non creare quasi nulla ha anche rischiato in diverse occasioni di subire gol. Tuttavia, allora la scelta aveva alcuni motivi più o meno validi. Il primo era quello di compattarsi, preferendo un atteggiamento difensivo, facendo capire che anche un pari poteva essere un buon risultato in vista del ritorno. Il secondo è di carattere pratico: Gattuso voleva tenere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Col passare delle ore, l’ipotesi per cui ilstaserail Granada giocherà con laa tre si fa sempre più consistente. E non sono ben chiare le ragioni che potrebbero condurre alla scelta di quest’assetto. Innanzitutto perché l’ultima volta che gli azzurri si sono schierati così dal primo minuto, hanno fornito una delle peggiori prove stagionali: lo 0-0 interno connell’andata delle semifinali di Coppa Italia, in cui la squadra oltre a non creare quasi nulla ha anche rischiato in diverse occasioni di subire gol. Tuttavia, allora la scelta aveva alcuni motivi più o meno validi. Il primo era quello di compattarsi, preferendo un atteggiamento difensivo, facendo capire che anche un pari poteva essere un buon risultato in vista del ritorno. Il secondo è di carattere pratico: Gattuso voleva tenere ...

