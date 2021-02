Completata la squadra del nuovo governo. Delega sui Servizi a Gabrielli

(Di giovedì 25 febbraio 2021) In tutto sono 39, 6 viceministri e 33 sottosegretari. Quasi equamente divisi tra uomini, 20, e donne, 19. E' il risultato di un puzzle sofferto tra richieste di spazio dei partiti, equilibri di genere,...

Italia Viva mantiene nelladi governo Teresa Bellanova, viceministro alle infrastrutture e Ivan Scalfarotto sottosegretario all'interno. LeU conferma Cecilia Guerra all'economia., dunque, lacosì composta. Presidenza del Consiglio : Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento), Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale), Assuntela Messina ...Tra veti in crociati ed un Consiglio dei Ministri che ha rischiato di saltare, si è alla fine trovata la quadra per le nomine dei sottosegretari che vede nella lista 19 donne. Unica delega non ancora ...Liguria. Il cambio al vertice tra Giuseppe Conte e Mario Draghi ha fatto salire la rappresentanza numerica della Liguria a Palazzo Chigi. Al termine di una tormentata seduta del consiglio dei ministri ...