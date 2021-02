Come leggere i dati Covid: ricoveri in aumento nella maggior parte delle Regioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) nella maggior parte delle Regioni italiane i ricoveri in reparto e quelli in terapia intensiva tornano a crescere. I dati dei ricoveri (ma non quelli dei decessi) sono in miglioramento in Umbria, mentre crescono in Lombardia, Marche e Molise. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitanti delle diverse Regioni (qui i dati della scorsa settimana). I dati Regione per Regione: ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021)italiane iin reparto e quelli in terapia intensiva tornano a crescere. Idei(ma non quelli dei decessi) sono in miglioramento in Umbria, mentre crescono in Lombardia, Marche e Molise. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono daiassoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitantidiverse(qui idella scorsa settimana). IRegione per Regione: ...

