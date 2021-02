Come cambia il budget del Pentagono. Ecco i piani per frenare la Cina (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Pentagono di Joe Biden e Lloyd Austin rivedrà i propri piani di spesa, orientando il bilancio verso i programmi ritenuti più strategici per il confronto a tutto tondo con la Cina. I tempi però stringono, e così la revisione sarà legata ad alcune aree specifiche, tra cui programmi navali, testate nucleari e clima. Si parte da previsioni per un budget piatto, cioè non in crescita, ma neanche in riduzione, e dunque intorno ai 740 miliardi di dollari per la Difesa, di cui 696 per il bilancio base del Pentagono. Il dossier è affidato a Kathleen Hicks, prima vice segretaria donna della Difesa americana. L’ITER Già vice sottosegretaria alle Politiche del Pentagono durante la presidenza Obama, Hicks è tornata al dipartimento dopo anni di direzione (e vice presidenza) del Center for ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildi Joe Biden e Lloyd Austin rivedrà i propridi spesa, orientando il bilancio verso i programmi ritenuti più strategici per il confronto a tutto tondo con la. I tempi però stringono, e così la revisione sarà legata ad alcune aree specifiche, tra cui programmi navali, testate nucleari e clima. Si parte da previsioni per unpiatto, cioè non in crescita, ma neanche in riduzione, e dunque intorno ai 740 miliardi di dollari per la Difesa, di cui 696 per il bilancio base del. Il dossier è affidato a Kathleen Hicks, prima vice segretaria donna della Difesa americana. L’ITER Già vice sottosegretaria alle Politiche deldurante la presidenza Obama, Hicks è tornata al dipartimento dopo anni di direzione (e vice presidenza) del Center for ...

