Colori regioni: ecco chi rischia la zona arancione da lunedì (Di giovedì 25 febbraio 2021) Domani è come di consueto il giorno del cambio di colore delle regioni. L'Iss comunicherà l'esito del report settimanale dell'Iss con in prima evidenza l'indice di trasmissibilità Rt che - come ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Domani è come di consueto il giorno del cambio di colore delle. L'Iss comunicherà l'esito del report settimanale dell'Iss con in prima evidenza l'indice di trasmissibilità Rt che - come ha ...

you_trend : ? Zona gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre… - antoguerrera : L'Italia sta perdendo ancora tempo con i colori delle regioni: siamo arrivati all''arancione scuro'. Invece, per la… - LiciaRonzulli : ?????? Non si possono cambiare i colori delle #regioni a ridosso del week end. I lavoratori di tutti i comparti devon… - ale_adesso : RT @antoguerrera: L'Italia sta perdendo ancora tempo con i colori delle regioni: siamo arrivati all''arancione scuro'. Invece, per la varia… - mariperte1 : Sulle 'sfumature ' di colori delle regioni, niente da ridire? Ah la sudditanza psicologica!!!! -