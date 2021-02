Coia | bancarelle da Tiffany è il film dell’Alfonsi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Stupiscono le dichiarazioni della Presidente del PD Alfonsi che questa mattina ha stoppato il sopralluogo per la delocalizzazione delledi Via Cola di Rienzo. Confondere le delocalizzazioni con i bandi e’ solo l’ennesimo pretesto per farsi amici alcuni operatori in chiave elettorale.” “Una presa di posizione intollerabile che e’ soltanto un tentativo goffo di mascherare la propria incapacita’ e inerzia agitando il vessillo della solidarieta’ agli operatori. La Presidente ha voluto interpretare a suo uso e consumo la nostra decisione di non procedere con il rinnovo automatico fino al 2032 delle concessioni, secondo quanto stabilito dal parere dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato richiesto dalla Sindaca.” “Faccio presente che lo spostamento dei posteggi non c’entra nulla con la messa a bando delle licenze in nome dei principi di ...