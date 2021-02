Clubhouse | l’esperta spiega cosa c’è da sapere sul social del momento

Leggi su udine20

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Vive di sole voci in diretta ed è la tendenza del. Marta Basso, che co-dirige uno dei club presenti sulla piattaforma, ClubItalia, ci aiuta a conoscere meglio quest” app dall” interno. “Il nostro club ha 4 palinsesti che vanno online dalle 5.00 alle 23.00 e sono Lifestile, Sport, Business e Arte&Cultura. Siamo più di 100 tra moderatori e creator”, racconta. Sostiene che il 2021 sia l” anno della voce, da qui il successo della piattaforma. “La pandemia credo ci abbia forzatamente costretti anche a ripensare i modelli di condivisione delle informazioni e della comunicazione stessa. Abbiamo fatto una bulimia di video-conferenze e video-riunioni. La voce contribuisce a umanizzarci nella comunicazione online”. L” app per ilsi può utilizzare solo da iPhone e ha varie stanze in cui si può entrare e ascoltare o intervenire. ...