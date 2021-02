Clima | 2034 anno cruciale per il futuro del pianeta

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sul piano delilsembra essere unche segnerà ildella Terra, o per meglio dire dell’uomo sul. I cambiamentitici sono ormai sotto gli occhi di tutti e la responsabilità di interventi di carattere imminente sono necessari. FJAERLAND, NORWAY – AUGUST 12: In this aerial view from a drone the photographer pilots the drone above the Flatbreen glacier on a mountain plateau on August 12, 2020 near Fjaerland, Norway. The Flatbreen glacier is an arm of the massive Jostedal glacier (Jostedalsbreen), continental Europe’s biggest glacier. Jostedal glacier is approximately 60km long and from it protrude about 50 glacier arms. While the many arms of the Jostedal glacier have gone through a natural process of expansion and recession over the past centuries, ...