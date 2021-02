Claudio Marchisio apre alla politica | “Se Torino ha bisogno sono il primo a esserci”

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 febbraio 2021)“Se ci fossedel sottoscritto per il territorio, per la città die per il Piemonte sarei ilad”. Così l’ex calcaitore della Juventus, che durante la presentazione di Skinlab, un centro medico polifunzionale specializzato in fototerapia e trattamenti dermatologici di cui è socio, ha dichiarato apertamente la sua apertura. “Lami piace farla tutti giorni – ha aggiunto– anche soltanto dentro casa o durante una cena con amici. È giusto però che io faccia il mio percorso fuori dallo sport perché ho ...