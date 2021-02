Cinisello, una mostra con 100 fotografie d'autore riapre il MuFoCo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cinisello Balsamo (Milano), 25 febbraio 2021 " Con una selezione di 100 immagini d'autore riapre al pubblico oggi , giovedì 25 febbraio, il Museo di Fotografia Contemporanea , ospitato all'interno di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021)Balsamo (Milano), 25 febbraio 2021 " Con una selezione di 100 immagini d'al pubblico oggi , giovedì 25 febbraio, il Museo di Fotografia Contemporanea , ospitato all'interno di ...

kizu_mi : @Samuela0672 Se lo devo associare ad una città per me è Cinisello Balsamo - comunecb : #ComunicatoStampa Sono 150 gli studenti che parteciperanno a #Orientalavoro. Il progetto prevede una serie di webi… - RNA_antinuclear : [MILANO] La salute non è una merce! Per una #sanità universale e gratuita per tutti, il 20/2 presidio da Regione Lo… -