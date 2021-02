Cinema | finanziamento di fiction e docufilm | contest della Biennale di Venezia

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladiannuncia il lancio da oggi del nuovo bando del “Venice Gap-Financing Market”, giunto all’ottava edizione, una piattaforma rivolta a sostenere produttori europei e internazionali per il completodei loro progetti (, documentari, VR Storie Immersive) attraverso incontri one-to-one con professionisti del settore (produttori, venditori, distributori, finanziatori, televisioni e fondi). Venice Gap-Financing Market si terra’ dal 3 al 5 settembre prossimi nell’ambito del Venice Production Bridge78/a Mostra Internazionale d’Artetografica di. Il bando e’ aperto a progetti europei ed internazionali, per le categorie lungometraggi di finzione e documentari – saranno selezionati fino a 27/33 progetti – e VR Storie ...

Ottenuto il finanziamento necessario, era giunto il momento di dare vita a Frankenstein Jr , e per farlo Brooks decise di appellarsi nientemeno che alla storia del cinema. Le origini ...Ma queste imprese sono poco finanziate e la perversione di non avere certezze di finanziamento, ... La crisi del teatro e del cinema è stato affrontato dal Fatto Quotidiano il 21 febbraio scorso: " Il ...