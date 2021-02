Cina | il presidente Xi Jinping ha annunciato “l’eliminazione della povertà estrema”

AmbCina : Il Presidente #XiJinping ha annunciato che la #Cina ha ottenuto una 'completa vittoria' nella sua lotta contro la p… - AmbCina : Il Presidente #XiJinping ha consegnato una medaglia al merito a #XiaSen contraddistintasi nella lotta alla riduzion… - Agenzia_Ansa : #Biden: 'La #Russia è una minaccia c'è il rischio di un ritorno della Guerra Fredda'. Il presidente #Usa alla Confe… - grastef : RT @AmbCina: Il Presidente #XiJinping ha consegnato una medaglia al merito a #XiaSen contraddistintasi nella lotta alla riduzione della pov… - CriSCat76 : RT @Dio: Cina: il presidente Xi Jinping annuncia la fine della povertà. Ovviamente non è vero, sta solo trollando Di Maio. -

Ultime Notizie dalla rete : Cina presidente

...chi si è già portato molto più avanti come ad esempio la, che ha annunciato il successo ottenuto nell'eliminazione della povertà estrema. A dichiararlo all'intero pianeta è stato il......dal Consorzio per contrastare la crisi economica provocata dalla pandemia - dice il... Poi ha puntato ad altri mercati, come quello della, dove i segnali sono incoraggianti'. In ...Per il presidente cinese cancellati 99 milioni di poveri in otto anni: un regalo per il centenario del Partito comunista cinese. Usata soglia troppo bassa per il calcolo; con quella corretta si arriva ...rivolgendo così una critica all'ex presidente Trump. Trudeau ha ringraziato Biden per aver ribadito il sostegno degli Stati Uniti per la scarcerazione dei due cittadini canadesi detenuti in Cina, ...