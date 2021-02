Ciclismo, il Giro d’Italia apre il 2021 in diretta Rai (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo lo slittamento ad ottobre dello scorso anno, a causa Covid-19, il Giro d’Italia torna in primavera, dall’8 al 30 maggio. Sarà dunque la corsa rosa ad aprire la stagione 2021, tornando alla sua collocazione storica. Il calendario vedrà quindi, tra luglio e agosto, il Tour de France, e a settembre, a seguito dei Giochi di Tokyo, la Vuelta. Tracciato completo in diretta Rai Le uniche anticipazioni sulle tappe del Giro d’Italia sono la partenza, a Torino, e l’arrivo, a Milano. Per scoprire il tracciato completo bisognerà invece attendere mercoledì 24 febbraio, in diretta su Rai2 e RaiPlay. Per l’occasione la trasmissione vedrà in conduzione, al fianco di Antonello Orlando, la più volte nazionale e specialista in pista e su strada, Letizia Paternoster. Alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo lo slittamento ad ottobre dello scorso anno, a causa Covid-19, iltorna in primavera, dall’8 al 30 maggio. Sarà dunque la corsa rosa ad aprire la stagione, tornando alla sua collocazione storica. Il calendario vedrà quindi, tra luglio e agosto, il Tour de France, e a settembre, a seguito dei Giochi di Tokyo, la Vuelta. Tracciato completo inRai Le uniche anticipazioni sulle tappe delsono la partenza, a Torino, e l’arrivo, a Milano. Per scoprire il tracciato completo bisognerà invece attendere mercoledì 24 febbraio, insu Rai2 e RaiPlay. Per l’occasione la trasmissione vedrà in conduzione, al fianco di Antonello Orlando, la più volte nazionale e specialista in pista e su strada, Letizia Paternoster. Alla ...

