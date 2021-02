Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo nuova coppia. Ecco come si sono conosciuti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un vero e proprio colpo di fulmine tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: i due adesso formano una coppia. Ecco come si sono conosciuti Una fonte ha svelato a Di Più i retroscena sulla love story che vede protagonisti Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. I due ragazzi adesso formano una coppia. Ma come si sono conosciuti? Stando alla fonte del settimanale, i due ragazzi si sarebbero conosciuti grazie ai social. E pare che Zaniolo voglia presentare l’influencer ai suoi genitori. Genitori che sarebbe preoccupati, stando ai rumors, della vita sentimentale del figlio, che aspetta un ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un vero e proprio colpo di fulmine tra: i due adesso formano unasiUna fonte ha svelato a Di Più i retroscena sulla love story che vede protagonisti. I due ragazzi adesso formano una. Masi? Stando alla fonte del settimanale, i due ragazzi si sarebberograzie ai social. E pare chevoglia presentare l’influencer ai suoi genitori. Genitori che sarebbe preoccupati, stando ai rumors, della vita sentimentale del figlio, che aspetta un ...

