Chi sono i viceministri e i sottosegretari del governo Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) (foto: Roberto Monaldo/AM POOL/Getty Images)Nella serata di mercoledì 24 febbraio, dopo giorni di attese e contrattazioni politiche, il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di 33 sottosegretari e 6 viceministri, divisi piuttosto equamente tra 19 donne e 20 uomini (manca ancora il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport). Alla fine il conto vede 11 sottosegretari per il Movimento 5 stelle, 9 per la Lega, 6 per il Partito democratico, 6 per Forza Italia, 2 per Italia Viva, 1 per il Centro democratico e 1 per +Europa. I nomi salienti La nomina più importante è decisamente quella di Franco Gabrielli, ex capo della Digos di Roma ed ex Capo della polizia, a sottosegretario per la Sicurezza della Repubblica e ai servizi segreti. Voluto dal premier Mario ... Leggi su wired (Di giovedì 25 febbraio 2021) (foto: Roberto Monaldo/AM POOL/Getty Images)Nella serata di mercoledì 24 febbraio, dopo giorni di attese e contrattazioni politiche, il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di 33e 6, divisi piuttosto equamente tra 19 donne e 20 uomini (manca ancora ilo alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport). Alla fine il conto vede 11per il Movimento 5 stelle, 9 per la Lega, 6 per il Partito democratico, 6 per Forza Italia, 2 per Italia Viva, 1 per il Centro democratico e 1 per +Europa. I nomi salienti La nomina più importante è decisamente quella di Franco Gabrielli, ex capo della Digos di Roma ed ex Capo della polizia, ao per la Sicurezza della Repubblica e ai servizi segreti. Voluto dal premier Mario ...

