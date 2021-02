Chi è Vera Gemma Biografia, Età, Padre, Instagram e Isola dei Famosi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vera Gemma è un’attrice e una scrittrice di Roma, figlia del celebre attore Giuliano Gemma. Pur essendo figlia d’arte, Vera Gemma ha trovato la suastrada tra teatro e scrittura. Di recente è stata una concorrente di Pechino Express 2020 nella coppia de “le figlie d’arte” insieme all’amica Asia Argento. E’ un concorrente ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Chi è Vera Gemma? Nome: Vera Gemma Età: 50 anni Luogo di nascita: Roma Professione: Attrice e scrittrice Data di nascita: 4 luglio 1970 Segno zodiacale: Cancro Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 febbraio 2021)è un’attrice e una scrittrice di Roma, figlia del celebre attore Giuliano. Pur essendo figlia d’arte,ha trovato la suastrada tra teatro e scrittura. Di recente è stata una concorrente di Pechino Express 2020 nella coppia de “le figlie d’arte” insieme all’amica Asia Argento. E’ un concorrente ufficiale della nuova edizione de L’dei2021. Chi è? Nome:Età: 50 anni Luogo di nascita: Roma Professione: Attrice e scrittrice Data di nascita: 4 luglio 1970 Segno zodiacale: Cancro Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profiloufficiale: ...

