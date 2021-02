Chi è Sonia Bruganelli | Biografia | Età | Lavoro moglie Paolo Bonolis e Libri

Leggi su chiecosa

(Di giovedì 25 febbraio 2021)è conosciuta per essere ladicon cui ha avuto tre figil. Ha ideato una linea di moda per bambini, ha dato vita a SDL un’agenzia di casting per la tv, il cinema e il teatro, conduce un programma dal titolo “Idi” per SDL.TV che a Natale approda sul canale satellitare di Tim Vision. Chi è? Nome:Età: 46 anni Data di nascita: 20 Febbraio 1974 Segno Zodiacale: Pesci Altezza: 179 cm Peso: non disponibile Luogo di nascita: Roma Tatuaggi:ha una decorazione sul piede destro. Profilo Instagram Ufficiale: @brugi Seguici sul nostro profilo ...