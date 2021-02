Chi è Saif al-Adel | il nuovo capo di Al-Qaeda Più spietato di Bin Laden | vuole unirsi all’ISIS

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Al-potrebbe tornare ad essere pericolosa come ai tempi dell’11 settembre grazie all’avvento di unleader, soprannominato “la spada della vendetta”. Il vero nome del presuntodi Al-al-, che viene descritto come un uomo “assetato di sangue” e intenzionato a reclutare combattenti dello Stato Islamico per mettere a segno barbare atrocità in tutto l’occidente. Ma chi è esattamenteal-? Ilnumero uno di Al-è un ex generale militare di 60 anni, nato in Egitto e ritenuto uno “stratega brillante e”. Dovrebbe prendere il posto di Ayman Zawahiri, subentrato alla guida dell’organizzazione terroristica nel 2011, ...