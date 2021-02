Chi è Damiano Carrara: Età, Nozze, Fidanzata, Bake Off Italia e Instagram (Di venerdì 26 febbraio 2021) Damiano Carrara è uno chef e pasticciere di 35 anni originario di Lucca, nonché volto noto della tv grazie al suo ruolo di giudice a Bake Off Italia 2020 e Cake Star su Canale 8. Vive tra Los Angeles, Milano e Lucca, oltre ad aver pubblicato diversi libri di ricette. E’ fidanzato con una ragazza di nome Chiara e i due convoleranno a Nozze a Giugno 2021. Chi è Damiano Carrara? Nome: Damiano Carrara Età: 35 anni Data di nascita: 22 settembre 1985 Segno zodiacale: Vergine Luogo di nascita: Lucca Altezza: 180 cm Peso: 75 kg Professione: Pasticciere e conduttore televisivo Tatuaggi: Si notano principalmente un leone sul braccio destro e una scritta che gli ricopre completamente il braccio sinistro. Profilo ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021)è uno chef e pasticciere di 35 anni originario di Lucca, nonché volto noto della tv grazie al suo ruolo di giudice aOff2020 e Cake Star su Canale 8. Vive tra Los Angeles, Milano e Lucca, oltre ad aver pubblicato diversi libri di ricette. E’ fidanzato con una ragazza di nome Chiara e i due convoleranno aa Giugno 2021. Chi è? Nome:Età: 35 anni Data di nascita: 22 settembre 1985 Segno zodiacale: Vergine Luogo di nascita: Lucca Altezza: 180 cm Peso: 75 kg Professione: Pasticciere e conduttore televisivo Tatuaggi: Si notano principalmente un leone sul braccio destro e una scritta che gli ricopre completamente il braccio sinistro. Profilo ...

