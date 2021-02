Chi è Aka7even Amici 20: Biografia, Età, Martina, Inedito e Instagram (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un giovane cantante napoletano di 20 anni, noto al pubblico per aver già partecipato ad X Factor 2018 e per aver lanciato con Biondo il singolo Coco in Duetto. E’ un allievo ufficiale della scuola di Amici 20. Chi è Aka7even? Nome: Luca Marzano Nome D’Arte: Aka 7even Segno Zodiacale: Leone Età: 20 anni Data di nascita: 23 0tt0bre 2000 Luogo di Nascita: Vico Equense Professione: Cantante Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Aka 7even ha un tatuaggio lungo tutto l’avambraccio destro Profilo Instagram ufficiale: @aka 7even Profilo Tik Tok Ufficiale: @aka 7even Seguici sul nostro profilo Instagram Ufficiale: @chiecosa.it Biografia Luca Marzano, in arte Aka 7even, nasce a Vico Equense sotto ils egno dello scorpione. E’ l’ultimo di ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un giovane cantante napoletano di 20 anni, noto al pubblico per aver già partecipato ad X Factor 2018 e per aver lanciato con Biondo il singolo Coco in Duetto. E’ un allievo ufficiale della scuola di20. Chi è? Nome: Luca Marzano Nome D’Arte: Aka 7even Segno Zodiacale: Leone Età: 20 anni Data di nascita: 23 0tt0bre 2000 Luogo di Nascita: Vico Equense Professione: Cantante Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Aka 7even ha un tatuaggio lungo tutto l’avambraccio destro Profiloufficiale: @aka 7even Profilo Tik Tok Ufficiale: @aka 7even Seguici sul nostro profiloUfficiale: @chiecosa.itLuca Marzano, in arte Aka 7even, nasce a Vico Equense sotto ils egno dello scorpione. E’ l’ultimo di ...

