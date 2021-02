Chi è Aiello, Big del Festival di Sanremo 2021: età, biografia e grandi successi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cenni biografici su Aiello, “Big” del “Festival di Sanremo 2021”. Aiello è ufficialmente un “Big” del “Festival di Sanremo 2021”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul cantante. biografia e curiosità su Aiello Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello, è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Dopo il diploma di Liceo Scientifico, ottiene una laurea triennale L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cenni biografici su, “Big” del “di”.è ufficialmente un “Big” del “di”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul cantante.e curiosità su, all’anagrafe Antonio, è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Dopo il diploma di Liceo Scientifico, ottiene una laurea triennale L'articolo NewNotizie.it.

DaniloAloe : RT @repubblica: Sanremo, Aiello: 'Porto al Festival la mia stranezza e la mia musica contaminata': L'artista cosentino in gara tra i Big co… - TfnWeb : Aiello (Lega): “Il Comune vigili su chi manomette le strade e non ripristina l’asfalto” - repubblica : Sanremo, Aiello: 'Porto al Festival la mia stranezza e la mia musica contaminata': L'artista cosentino in gara tra… - IlFattoNisseno : Aiello (Lega): “Il Comune vigili su chi manomette le strade e non ripristina l’asfalto” - thatbitc17mar : @honeyviolencae ma chi è Aiello? -