Che Dio ci aiuti 6, suor Angela scopre una verità sconvolgente: anticipazioni nona puntata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nono appuntamento con la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la serie ambientata nel convento più simpatico della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Giovedì 25 febbraio alle 21.25 su Rai1 Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino attendono il pubblico per la nona puntata. Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni nona puntata Episodio 17 – Non dire no: Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nono appuntamento con la sesta stagione di Che Dio ci, la serie ambientata nel convento più simpatico della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Giovedì 25 febbraio alle 21.25 su Rai1 Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino attendono il pubblico per la. Che Dio ci6,Episodio 17 – Non dire no: Primo, il padre di, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ...

