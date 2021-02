Che Dio Ci Aiuti 6 nona puntata: trama e anticipazioni 25 febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) CHE DIO CI Aiuti 6 nona puntata. Torna su Rai 1 giovedì 25 febbraio 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci Aiuti 6 nona puntata – episodio 17 Non dire no. Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasm o è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) CHE DIO CI. Torna su Rai 1 giovedì 25la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci– episodio 17 Non dire no. Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasm o è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel ...

