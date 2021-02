Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della nona puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Le anticipazioni sulla trama della nona puntata di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che nel primo episodio l’attenzione sarà incentrata su Primo. Le sue condizioni di salute andranno incontro a un netto peggioramento e il padre di Suor Angela necessiterà al più presto di un ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagantetv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Lesulladi Che Dio ci6 rivelano che nel primo episodio l’attenzione sarà incentrata su Primo. Le sue condizioni di salute andranno incontro a un netto peggioramento e il padre di Suor Angela necessiterà al più presto di un ...

