Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della puntata del 25 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Moltissime novità e colpi di scena nella nona puntata della fiction “Che Dio ci aiuti”, in onda stasera in prima serata su Rai Uno Stasera alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda la nona puntata di “Che Dio ci aiuti”, la fiction che nonostante sia arrivata alla sua sesta stagione fa incetta di spettatori e vince ogni giovedì la sfida per lo share. Nell’ultima puntata, la serenità che sembrava regnare sovrana nelle coppie che si sono create è stata letteralmente smontata con colpi di scena e imprevisti che non sono stati considerati. Nico e Ginevra hanno deciso di sposarsi mentre Monica è follemente innamorata di Nico. In tutto questo Suor Angela invidia il rapporto creatosi tra il padre Priamo e il fratello Erasmo. La nona puntata aggiungerà dinamiche inaspettate e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Moltissime novità e colpi di scena nella nonafiction “Che Dio ci”, in onda stasera in prima serata su Rai Uno Stasera alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda la nonadi “Che Dio ci”, la fiction che nonostante sia arrivata alla sua sesta stagione fa incetta di spettatori e vince ogni giovedì la sfida per lo share. Nell’ultima, la serenità che sembrava regnare sovrana nelle coppie che si sono create è stata letteralmente smontata con colpi di scena e imprevisti che non sono stati considerati. Nico e Ginevra hanno deciso di sposarsi mentre Monica è follemente innamorata di Nico. In tutto questo Suor Angela invidia il rapporto creatosi tra il padre Priamo e il fratello Erasmo. La nonaaggiungerà dinamiche inaspettate e ...

_Carabinieri_ : 'Luca e Vittorio sono stati strappati dal mondo da una violenza stupida e feroce. Ma amare vale sempre la pena. Tut… - Pontifex_it : Signore Dio nostro, concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per… - IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - giacomo1994_ : @_coke_87_ Ormai non so davvero immaginare quando ne usciremo. Un anno che siamo così Dio santo - lauretta_0k : Dio mio che situazione! Speriamo si lasci davvero aiutare Luigi! #pomeriggio5 -