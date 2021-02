Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nell’ottava puntata, il riassunto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nell’ottava puntata, riassunto cosa è successo nell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 18 febbraio 2021 su Rai 1? nell’ottava puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena. Nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra ha spiazzato Nico decidendo di lasciarlo. L’ex novizia ha messo la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze. Un duro colpo per Nico, il quale però non si è dato per vinto e ha provato a combattere con tutto se stesso per fare in modo che Ginevra cambiasse idea. Azzurra e Penny hanno deciso di aiutare Monica ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Che Dio ci6:di Che Dio ci6 in onda giovedì 18 febbraio 2021 su Rai 1?della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena. Nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra ha spiazzato Nico decidendo di lasciarlo. L’ex novizia ha messo la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze. Un duro colpo per Nico, il quale però non si è dato per vinto e ha provato a combattere con tutto se stesso per fare in modo che Ginevra cambiasse idea. Azzurra e Penny hanno deciso di aiutare Monica ...

_Carabinieri_ : 'Luca e Vittorio sono stati strappati dal mondo da una violenza stupida e feroce. Ma amare vale sempre la pena. Tut… - Pontifex_it : Signore Dio nostro, concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per… - IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - Flydownbaby66 : RT @SfancTe: Comunque in tutto ciò io voglio sapere quali sono le donne che sono state a letto con Dayane QUELLE GRAN CULE BACIATE DALLA GR… - pierpaolers : RT @Alinaa_56: D: quindi Pier nuove informazioni? P: l’1 è ufficiale Grazie a Dio si è rassegnato AHHAHAHAHAHHA ma anche Day che lo percul… -