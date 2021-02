Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni stasera e trama 3 marzo 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prosegue, tra inaspettate rivelazioni, incredibili scoperte, amori celati e bugie Che Dio ci aiuti 6. La fiction di successo, con protagonista Elena Sofia Ricci nelle vesti dell’eccentrica suor Angela, andrà in onda oggi, 25 febbraio 2021, dalle 21:25 su Rai 1 e promette di lasciare senza parole gli spettatori, curiosi di scoprire come andranno a finire le vicende sentimentali dei protagonisti, coinvolti in complicati rapporti relazionali. Ne è passato di tempo da quando è stata trasmessa per la prima volta la serie tv ma, nonostante gli anni, ogni nuova stagione riesce a conquistare il cuore di grandi e piccoli, tutti pronti a seguire le avventure degli abitanti del convento più famoso d’Italia. Ma non c’è tempo da perdere, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Che Dio ci aiuti 6. Riassunto della puntata ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prosegue, tra inaspettate rivelazioni, incredibili scoperte, amori celati e bugie Che Dio ci6. La fiction di successo, con protagonista Elena Sofia Ricci nelle vesti dell’eccentrica suor Angela, andrà in onda oggi, 25 febbraio, dalle 21:25 su Rai 1 e promette di lasciare senza parole gli spettatori, curiosi di scoprire come andranno a finire le vicende sentimentali dei protagonisti, coinvolti in complicati rapporti relazionali. Ne è passato di tempo da quando è stata trasmessa per la prima volta la serie tv ma, nonostante gli anni, ogni nuova stagione riesce a conquistare il cuore di grandi e piccoli, tutti pronti a seguire le avventure degli abitanti del convento più famoso d’Italia. Ma non c’è tempo da perdere, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Che Dio ci6. Riassunto della puntata ...

stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Pontifex_it : In questo tempo di #conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a c… - Pontifex_it : Signore Dio nostro, concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per… - Lory0074 : @980Luca Noi abbiamo Stefano che manda mail piene di deliri al mondo intero, che Dio lo benedica ?? - SteMissFranteco : RT @giorgia04177551: Rosalinda e’ rassegnata ad uscire,ieri sera nominava Z.palesemente per farlo a posta a Dayane ,la guardava proprio ...… -