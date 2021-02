“Che Dio ci aiuti 6”, anticipazioni puntata del 25 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Torna il solito appuntamento del giovedì con la serie televisiva Che Dio ci aiuti 6. La fiction che ruota intorno alle vicende del convento degli Angeli, in cui Suor Angela, interpretata dalla bellissima Elena Sofia Ricci, cerca di badare a tutti i problemi dei suoi cari. Nella puntata che andrà in onda giovedì 25 febbraio su Rai 1 alle 21.20 Suor Angela, in coppia con Azzurra interpretata da Francesca Chillemi, cercherà di mettere in ordine il caos che si è creato dalle ultime puntate. Nella nona puntata Priamo, il padre di Suor Angela ed Erasmo, è in ospedale in gravissime condizioni. Ha un bisogno urgentemente di un trapianto di rene e l unico che può aiutarlo è proprio Erasmo, che da poco ha scoperto di essere suo figlio. Nell’episodio 17, però, il ragazzo non è propenso a fare questo gesto di generosità ed è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Torna il solito appuntamento del giovedì con la serie televisiva Che Dio ci6. La fiction che ruota intorno alle vicende del convento degli Angeli, in cui Suor Angela, interpretata dalla bellissima Elena Sofia Ricci, cerca di badare a tutti i problemi dei suoi cari. Nellache andrà in onda giovedì 25su Rai 1 alle 21.20 Suor Angela, in coppia con Azzurra interpretata da Francesca Chillemi, cercherà di mettere in ordine il caos che si è creato dalle ultime puntate. Nella nonaPriamo, il padre di Suor Angela ed Erasmo, è in ospedale in gravissime condizioni. Ha un bisogno urgentemente di un trapianto di rene e l unico che può aiutarlo è proprio Erasmo, che da poco ha scoperto di essere suo figlio. Nell’episodio 17, però, il ragazzo non è propenso a fare questo gesto di generosità ed è ...

