"Che Dio ci aiuti 6" anticipazioni: ecco cosa accadrà nell'ultima puntata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sta per concludersi questa sesta stagione della seguitissima serie Che Dio ci aiuti, in onda su Rai Uno, e l'ultima puntata, prevista per l'11 marzo dopo lo slittamento per lasciare il posto al Festival di Sanremo, è attesa soprattutto per una guest star d'eccezione, ovvero il bell'attore turco Can Yaman . cosa accadrà nel convento più famoso d'Italia? E che ruolo avrà il bel turco? Tante le sorprese che riguarderanno i personaggi della serie, Suor Angela e i segreti del padre, la coppia formata da Nico e Ginevra, e le rivelazioni su Erasmo renderanno il finale coinvolgente per i fan della serie. Vediamo nel dettaglio cosa possiamo scoprire sulla puntata finale di Che Dio ci aiuti 6, e come si incroceranno le strade di Suor Angela con il protagonista di ...

