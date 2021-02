Champions League: Uefa, siamo capaci di uscire da soli (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Primo indizio, il rigore non concesso alla Juve a Oporto. Il secondo, quello non assegnato alla Lazio sullo 0 - ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Primo indizio, il rigore non concesso alla Juve a Oporto. Il secondo, quello non assegnato alla Lazio sullo 0 - ...

OptaPaolo : 16:57 - L'espulsione ricevuta da Remo #Freuler (dopo 16 minuti e 57 secondi) è la più rapida ricevuta da una squadr… - SkySport : ???ATALANTA-REAL MADRID 0-1 Risultato finale ? ? #Mendy (86') ? ? - SkySport : ???'GLADBACH-MAN CITY 0-2 Risultato finale ? ? #Silva (29’) ? #Jesus (65’) ? ? - marco_rogerio_ : RT @marco_rogerio_: Volevo solo ricordarvi che #Nacho ha vinto non 1, non 2, non 3, ma ben 4 Champions League... Quattro!!! 4??4??4??4?? I… - ItaSportPress : Atalanta-Real Madrid, anche Lucas Vazquez ha qualche dubbio: 'Non so se fosse rosso, ma l'importante era vincere' -… -