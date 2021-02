Champions, Guardiola: “Dopo aver visto il Bayern contro la Lazio il mio City non è più il favorito” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la vittoria del Manchester City per 2-0 contro il Borussia Moenchengladbach, nel match di andata degli ottavi di Champions League, il tecnico Pep Guardiola ha ammesso che non è la sua squadra la favorita per la vittoria finale della più importante competizione calcistica europea. " La verità è che quando vedo come ha giocato il Bayern martedì a Roma contro la Lazio, non credo che siamo noi i favoriti per la vittoria finale e poi siamo una squadra che, in tutta la sua storia, è arrivata in semifinale una sola volta”. Guardiola ex del Bayern scarica la pressione addosso alla squadra di Flick che oggi ha ricevuto una buona notizia: Thomas Muller è tornato ad allenarsi Dopo aver ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021)la vittoria del Manchesterper 2-0il Borussia Moenchengladbach, nel match di andata degli ottavi diLeague, il tecnico Pepha ammesso che non è la sua squadra la favorita per la vittoria finale della più importante competizione calcistica europea. " La verità è che quando vedo come ha giocato ilmartedì a Romala, non credo che siamo noi i favoriti per la vittoria finale e poi siamo una squadra che, in tutta la sua storia, è arrivata in semifinale una sola volta”.ex delscarica la pressione addosso alla squadra di Flick che oggi ha ricevuto una buona notizia: Thomas Muller è tornato ad allenarsi...

