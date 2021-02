“Centralità della filiera per lo sviluppo del settore”. Il monito del presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, Fabio Perini (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La Centralità della filiera è un aspetto fondamentale per il settore agricolo. E l'abbiamo dimostrato anche durante questa pandemia: tutta la produzione è sempre stata raccolta e trasformata e allo stesso tempo si è sempre garantito cibo per tutti. Nel corso del 2020, le cooperative hanno dato prova di grande responsabilità, nonostante le tante difficoltà incontrate. Oggi bisogna continuare ad andare in questa direzione, garantendo un sempre maggior coordinamento e organizzazione delle filiere, salvaguardando, allo stesso tempo, tutte le aziende del territorio. La cooperazione continuerà a lavorare in questa direzione per affrontare insieme tutte le sfide che abbiamo di fronte”. Lo ha dichiarato Fabio Perini, presidente di Confcooperative ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Laè un aspetto fondamentale per ilagricolo. E l'abbiamo dimostrato anche durante questa pandemia: tutta la produzione è sempre stata raccolta e trasformata e allo stesso tempo si è sempre garantito cibo per tutti. Nel corso del 2020, le cooperative hanno dato prova di grande responsabilità, nonostante le tante difficoltà incontrate. Oggi bisogna continuare ad andare in questa direzione, garantendo un sempre maggior coordinamento e organizzazione delle filiere, salvaguardando, allo stesso tempo, tutte le aziende del territorio. La cooperazione continuerà a lavorare in questa direzione per affrontare insieme tutte le sfide che abbiamo di fronte”. Lo ha dichiaratodi...

