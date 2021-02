Cecina zona rossa | chiusa per nove giorni Ecco duemila tamponi | si parte dalle scuole

marziapuntoeffe : Cecina in zona rossa.... Ci prepariamo ad una settimana di dad.... Passerà anche questa.... - massimo09421979 : RT @AnsaToscana: Covid: ordinanza Giani, Cecina zona rossa 9 giorni. Scatta il principio di precauzione, troppi contagi #ANSA - GazzettinoL : Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato l’ordinanza con la quale si dispongono provvediment… - CorriereQ : Covid: ordinanza Giani, Cecina zona rossa 9 giorni - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid: ordinanza Giani, Cecina zona rossa 9 giorni. Scatta il principio di precauzione, troppi contagi #ANSA -

... tra i comuni che finiranno in lockdown vi sono(Livorno), secondo comune toscano dopo ... A San Teodoro il sindaco Rita Deretta ha invece spiegato ai cittadini di aver istituito larossa ...Il comune di(Livorno) per nove giorni saràrossa Covid. Lo ha stabilito il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che ha firmato l'ordinanza. Dopo Chiusi (Siena),è il secondo comune della ...Il presidente della Regione ha firmato l'ordinanza dopo l'impennata di casi, alcuni dovuti alla variante inglese. A breve lo screening di massa della popolazione ...Spuntano nuove zone rosse per contenere i contagi da coronavirus: Cecina e San Teodoro sono finiti in lockdown.