C'è anche la leghista nella lista di nuovi entranti nel governo Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lucia Borgonzoni, tra libri non letti e gaffe in campagna elettorale torna a ricoprire il ruolo di sottosegretaria alla Cultura. Sottosegretari, Borgonzoni alla cultura: “Non apro un libro da 3 anni” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lucia Borgonzoni, tra libri non letti e gaffe in campagna elettorale torna a ricoprire il ruolo di sottosegretaria alla Cultura. Sottosegretari, Borgonzoni alla cultura: “Non apro un libro da 3 anni” su Notizie.it.

Maury39306302 : RT @nonleggerlo: “Non leggo un libro da tre anni” “Diamo un calcio in culo ai comunisti!” “Con me ospedali aperti anche di notte e nei week… - ladanihadetto : RT @nonleggerlo: “Non leggo un libro da tre anni” “Diamo un calcio in culo ai comunisti!” “Con me ospedali aperti anche di notte e nei week… - davideacuto : RT @nonleggerlo: “Non leggo un libro da tre anni” “Diamo un calcio in culo ai comunisti!” “Con me ospedali aperti anche di notte e nei week… - SteCap4 : RT @nonleggerlo: “Non leggo un libro da tre anni” “Diamo un calcio in culo ai comunisti!” “Con me ospedali aperti anche di notte e nei week… - Garla51 : @HuffPostItalia Ma qui qualcuno sa che ha un diploma in Arti figurative all’accademia di Bologna ? E vi attaccate a… -