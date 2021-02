Catania | vicenda Lo Monaco decisione vicina | i tre punti contestati

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo l’udienza svoltasi presso il Tribunale dilo scorso 15 febbraio, si attende a momenti ladei giudici che hanno esaminato l’azione di responsabilità promossa dalla Sigi nei confronti dell’ex amministratore delegato del Calcio, Pietro Lo, relativamente alla gestione della società tra il 2016 e il 2019. La Sigi Spa ha chiesto il sequestro dei beni al dirigente di Torre Annunziata per circa quattro milioni e mezzo di euro in inaudita altera parte anche se il giudice non è stato d'accordo chiedendo invece di sentire Lo, il quale ha prodotto una memoria difensiva articolata in tre, quellidalla Sigi per la mala gestio. Va precisato che è decaduto un punto dell'azione di merito della Sigi, esattamente quello che ...

Le contestazioni fatte a Lo Monaco durante la sua gestione, riguardano in primis i soldi che lo stesso ha asserito di aver anticipato e poi ripreso per ovviare alle difficoltà economiche del club.