Catalogo dei lavoratori dello spettacolo sul lastrico

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Era prevedibile: molti (stolti) pensano che l’aspirazione alla riapertura di teatri, cinema, musei, sale da concerto, teatri lirici ecc. sia la solita lagna da privilegiati dal nome celebre, attori, attrici, registi, sceneggiatori. Ecco allora, con l’aiuto dell’amico Sergio Castellitto, un primo sommarissimo elenco die lavoratricie della cultura che, letteralmente, rischiano con la pandemia di finire sul(se non ci sono già finiti). Macchinisti, elettricisti, fonici, falegnami, microfonisti, light designer, camionisti, costruttori di scena, pittori di scena, scenografi, coreografi, arredatori, doppiatori, assistenti al doppiaggio, autisti di produzione. Aiutosceneggiatori, dialoghisti, attrezzisti, aiutoattrezzisti, costumisti, sarte di scena, aiutosarte di scena, titolisti, ...

Era prevedibile: molti (stolti) pensano che l'aspirazione alla riapertura di teatri, cinema, musei, sale da concerto, teatri lirici ecc. sia la solita lagna da privilegiati dal nome celebre, attori, ......online in programma sino a domenica 28 febbraio promossa da Presidio del Libro/circoloLettori ... Una riflessione e forse anche la redazione di un piccolodelle flessioni necessarie, ...L’aspirazione alla riapertura di teatri, cinema, musei, sale da concerto, teatri lirici ecc. non è una solita lagna da privilegiati ...Raccoglie compulsivamente, accumula, cataloga, scheda. Da Ie te voglio bene assaje a Taylor Swift, passando per Nella valle dei Timbales de I figli di Bubba a Nuvolari. Censisce e recensisce tutto.