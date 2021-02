Caso Genovese, gip boccia istanza di scarcerazione e richiesta perizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Il gip di Milano Tommaso Perna ha respinto l'istanza di scarcerazione e di domiciliari in una clinica per disintossicarsi presentata dalla difesa di Alberto Genovese, l'ex ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Il gip di Milano Tommaso Perna ha respinto l'die di domiciliari in una clinica per disintossicarsi presentata dalla difesa di Alberto, l'ex ...

