Cashback, la settimana dei rimborsi: quello che c’è da sapere (Di giovedì 25 febbraio 2021) È la settimana dei rimborsi del cashback di Natale. Entro lunedì 1 marzo dovrebbero arrivare a tutti, direttamente sul conto corrente indicato al momento dell’iscrizione suul’App Io, i pagamenti collegati alle spese del mese di dicembre. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) È la settimana dei rimborsi del cashback di Natale. Entro lunedì 1 marzo dovrebbero arrivare a tutti, direttamente sul conto corrente indicato al momento dell’iscrizione suul’App Io, i pagamenti collegati alle spese del mese di dicembre.

DalyGoldenHair : Il fatto che dopo 2 mesi mi abbiano accreditato quei 10 spiccioli del #cashback di Natale temo sarà l'unica buona n… - Demonio_____ : Io capisco sempre meno la gente Settimana scorsa un collega che non sapeva che il governo Conte era caduto. Ieri l… - tariffando : Incredibile, il 1° in classifica frena la sua corsa, solo +3 in una settimana: che succede? - shinjukujean : volete ridere? ora che finalmente sono riuscita a far funzionare il cashback ovviamente non posso andare per negozi… -