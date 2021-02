Cashback di Natale accreditato sul conto corrente

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Molti italiani che hanno approfittato deldi, nella giornata di giovedì 25 febbraio 2021 si sono visti un accredito da parte della Consap: è il rimborso del 10% sulle spese sostenute dall’8 al 31 dicembre 2020 nei negozi fisici e pagate tramite metodo tracciabile (bancomat o carta di credito). Moltissimi italiani oggi hanno riscontrato la presenza dell’accredito tra le nuove entrate. Come era stato anticipato, infatti, il rimborso sarebbe avvenuto entro lunedì 1° marzo 2021. Entro questa data saranno infatti oltre 3 milioni gli italiani che riceveranno il “bonus”. Il mittente del bonifico è a Consap, che agisce per delega statale e che sta distribuendo complessivamente qualcosa come 222 milioni di euro circa, con un importo medio pro capite che ammonta a 69 euro. Ora largo aldi Stato e al ...

Il rimborso del 10% delle spese sostenute nel periododisono finalmente reali. Una bella pubblicità per il movimento, con qualcuno che era ancora suscettibile. L'accredito è stato ......fase sperimentale diavevano aderito in molti, con l'avvento del nuovo anno, gli iscritti al servizio sono aumentati ancor di più. Una crescita dovuta anche all'introduzione del Super...La prossima settimana coloro che hanno partecipato al Cashback di Natale percepiranno i rimborsi. LEGGI ANCHE > Cashback, ecco i tempi per ricevere i rimborsi. Cashback: nodi nel sistema. LEGGI ANCHE ...Il Piano Cashless di Natale, lanciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per favorire l’uso di pagamenti con carte e bancomat e incentivare lo sviluppo di un sistema più digitale, tra l’8 e i ...