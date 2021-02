Carlo Sibilia | sottosegretario per sempre

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Con ministro dell'Interno Salvini o con la ministra Lamorgese. Con la Lega, con il Pd o con Forza Italia. Con Conte 1, bis o con Draghi. Cambia tutto, ma la sua poltrona non cambia mai. Il grillino che proponeva il matrimonio tra “specie diverse” si trova bene con tutti

Carlo Sibilia sottosegretario all'Interno, Laura Castelli vice ministro dell'Economia. Era il 21 maggio 2013 quando in Parlamento Carlo Sibilia chiedeva a Enrico Letta se nelle riunioni del Bilderberg. Viceministro esteri Manlio Di Stefano, Carlo Sibilia Giustizia, Economia Laura Castelli, Beni e attività culturali. CARLO SIBILIA CONFERMATO SOTTOSEGRETARIO ALL'INTERNO NONOSTANTE TUTTI I POST CONTRO DRAGHI. Draghi conferma Carlo Sibilia al Viminale. Sibilia, per la terza volta sottosegretario. Cadono i governi, ma resta sempre lui.

Laura Castelli resta al Mef, Manlio Di Stefano viene confermato sottosegretario agli Esteri, Pier Paolo Sileri alla Salute eal Viminale. Promossa Alessandra Todde che da ...Fabrizio Caccia per il 'Corriere della Sera' Già sottosegretario all' Interno del governo Conte 1 (gialloverde) e poi del Conte 2 (giallorosso), il deputato M5S, 35 anni, ...Completata la squadra dio governo di Draghi: è composta da 39 sottosegretari, quasi tutti politici: 11 del Movimento 5 stelle, 9 della Lega, 6 del Pd, 6 di FI, 2 di Iv, uno di Leu, uno di Noi con l'It ...Tra i sottosegretari la delega dei servizi di sicurezza affidata a Franco Gabrielli, nella lista figurano anche ex ministri del Governo Conte ...