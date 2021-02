Carlo Sibilia | sottosegretario per sempre

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Con ministro dell'Interno Salvini o con la ministra Lamorgese. Con la Lega, con il Pd o con Forza Italia. Con Conte 1, bis o con Draghi. Cambia tutto, ma la sua poltrona non cambia mai. Il grillino che proponeva il matrimonio tra “specie diverse” si trova bene con tutti

davidallegranti : Carlo Sibilia sottosegretario all'Interno, Laura Castelli vice ministro dell'Economia. Questo lo dicono loro! - mazzanti_giu : RT @AzzurraBarbuto: Draghi conferma Carlo Sibilia al Viminale. Sibilia,per la terza volta sottosegretario. Cadono i governi,ma resta sempre… - Franc_1992 : RT @piergiuseppe36: Quando il neo-sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia (M5S) chiedeva di far arrestare Mario Draghi - PAbusivi : @marcotravaglio Nella lista bilosa mancano i competenti Carlo Sibilia (quello della luna..) manca la zeppolina in b… - mariandres2014 : RT @saveriolakadima: Carlo #Sibilia febbraio 2017:«Draghi andrebbe arrestato» Carlo Sibilia febbraio 2021, dopo aver provveduto a cancellar… -

Interno Nicola Molteni (Lega) Ivan Scalfarotto (Italia Viva)(M5S). Economia Laura Castelli (M5S) " viceministro Claudio Durigon (Lega) Maria Cecilia Guerra (Leu) Alessandra Sartore (Pd)...di Gaetano Veninata ROMA (Public Policy) - Bene. Adesso che finalmente la squadra di Governo (dei migliori ma senza Migliore ) è al completo; adesso cheha la certezza di poter continuare a occuparsi del ministero dell'Interno (e da lì magari riuscire a svelare l'ultimo inganno della Nasa); adesso che lo stessotornerà a essere ...Nell'infornata sono entrati tutti, anche voltagabbana come il grillino Di Stefano e il poltronaro da record Tabacci ...Fra loro Lucia Borgonzoni, leghista, nominata unica sottosegretaria ai Beni Culturali che, quando venne scelta per lo stesso identico ruolo nel Conte 1 svelò di non aver letto un libro negli ultimi 3 ...